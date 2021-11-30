Шериф округа Окленд сообщил, что нападавшего задержали. Он уже находится под стражей.

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В полиции говорят, что нападавший был только один

Полицию вызвали в школу из-за выстрелов 30 ноября около 13:00 по местному времени. Правоохранители быстро задержали подозреваемого и изъяли у него пистолет.

Шериф уверяет, что нападавший был лишь один. Информации о погибших от ранений нет, однако данные о пострадавших – разные. Предварительно, пострадавших – от 4 до 6.

Учеников из школы эвакуировали

Уже в 14:00 на территории школы приземлились медицинские вертолеты. В это время полицейские проводили вторичный осмотр помещения. Учеников из школы эвакуировали на стоянку через дорогу.

Что рассказали очевидцы событий

Родители школьников рассказали СМИ, что некоторые ученики забаррикадировались в классах, когда услышали выстрелы. В это время на место прибыли правоохранители и с десяток автомобилей скорой. Родителям пришло оповещение о том, что не надо приближаться к школе.

Смотрите видео с места событий:

Что известно об Оксфорде

Это небольшой городок с населением чуть более 3 400 человек, расположенный менее чем в 50 километрах от Детройта.

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