Издание сообщает, что нападение произошло у Цепных ворот в Старом городе. Это стало вторым похожим инцидентом менее чем за неделю.
Читайте также Израиль начал подготовку к возможной войне с Ираном
Стрельба в Иерусалиме
На прохожих напал мужчина, который был вооружен автоматом и ножом. Он открыл огонь по мирным жителям и правоохранителям.
К слову, некоторые СМИ и телеграм-каналы пишут о еще одном злоумышленнике. Он с места инцидента вроде бы сбежал.
Есть жертва и раненые
В результате стрельбы ранения получили 5 человек – трое гражданских и 2 полицейских.
Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу, где он вскоре умер, не приходя в сознание. Еще один раненый находится в тяжелом состоянии, три человека получили легкие ранения.
Есть жертва стрельбы / Фото Flash90
Террориста ликвидировали
Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали террориста.
Они выяснили, что нападение совершил 40-летний мужчина. По словам министра общественной безопасности Омера Бар-Лева, злоумышленник был известен полиции и связан с ХАМАС.
Мужчина использовал оружие, которое недоступно в Израиле.
В Иерусалиме мужчина устроил смертельную стрельбу: смотрите видео
Есть жертва и пострадавшие в результате стрельбы: видео
В Старом городе Иерусалима произошла стрельба: смотрите карту