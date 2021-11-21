Издание сообщает, что нападение произошло у Цепных ворот в Старом городе. Это стало вторым похожим инцидентом менее чем за неделю.

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Стрельба в Иерусалиме

На прохожих напал мужчина, который был вооружен автоматом и ножом. Он открыл огонь по мирным жителям и правоохранителям.

К слову, некоторые СМИ и телеграм-каналы пишут о еще одном злоумышленнике. Он с места инцидента вроде бы сбежал.

Есть жертва и раненые

В результате стрельбы ранения получили 5 человек – трое гражданских и 2 полицейских.

Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу, где он вскоре умер, не приходя в сознание. Еще один раненый находится в тяжелом состоянии, три человека получили легкие ранения.

Есть жертва стрельбы / Фото Flash90

Террориста ликвидировали

Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали террориста.

Они выяснили, что нападение совершил 40-летний мужчина. По словам министра общественной безопасности Омера Бар-Лева, злоумышленник был известен полиции и связан с ХАМАС.

Мужчина использовал оружие, которое недоступно в Израиле.

Важно! 17 ноября палестинец с ножом напал на представителей пограничной полиции. В результате 2 человека получили ранения. Террориста же убили на месте.

В Иерусалиме мужчина устроил смертельную стрельбу: смотрите видео

Есть жертва и пострадавшие в результате стрельбы: видео

В Старом городе Иерусалима произошла стрельба: смотрите карту