Об этом заявил генерал-лейтенант Авив Кохави – начальник Генштаба армии Израиля. По информации СМИ, заявление Кохави прозвучало на фоне сообщений о ракетных ударах Израиля по целям в Сирии.

Обратите внимание Иран вернется в переговоры по ядерному соглашению: Израиль готовит удар

В последнее десятилетие Израиль нанес сотни ударов по связанных с армией Ирана целях. Однако он редко признавал соответствующие операции.

Израиль предупредил Иран

В настоящее время эксперты и военные обратит внимание на обострение открытого противостояния с Ираном, а также эскалацию конфликта со стороны ливанской вооруженной группировки "Хезболла" и проиранских группировок в Сирии.

Израиль предупредил: если будет необходимо предотвратить использование Ираном ядерного оружия, то будет действовать с применением военной силы.

В то же время министр обороны Израиля Бенни Ганц сказал, что Израиль "все время работает, чтобы предотвратить войну – проводил операции, передавал сообщения, предотвращая военному наращиванию". В случае войны, сказал он, страна готова проводить операции, которых еще не было.

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Обострение между Израилем и Ираном: коротко