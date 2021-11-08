Масштабные военные учения проходят одновременно в море, на суше и в воздухе. Об их начале объявил командующий иранским войском Абдулрахим Мусави.

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К военным учениям планируется привлечь целый ряд образцов военной техники:

корабли,

бронетехника,

пилотируемые и беспилотные самолеты,

ракетные и радиолокационные системы

Абдулрахим Мусав сообщил, что военные учения пройдут на территории площадью около 1 миллиона квадратных километров.

Для сравнения это больше, чем вся площадь крупнейшей страны Европы – Украины. Наше государство занимает территорию с площадью чуть более 603 тысяч километров.

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