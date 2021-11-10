Про це заявив генерал-лейтенант Авів Кохаві – начальник Генштабу армії Ізраїлю. За інформацією ЗМІ, заява Кохаві прозвучала на тлі повідомлень про ракетні удари Ізраїлю по цілях у Сирії.
Зверніть увагу Іран повернеться в перемовини щодо ядерної угоди: Ізраїль готує удар
Протягом останнього десятиліття Ізраїль завдав сотні ударів у пов'язані з армією Ірану цілі. Проте він рідко визнавав відповідні операції.
Ізраїль попередив Іран
Наразі експерти та військові звернути увагу на загострення відкритого протистояння з Іраном, а також – ескалацію конфлікту з боку ліванського озброєного угруповання "Хезболла" та проіранських угруповань в Сирії.
Ізраїль попередив: якщо буде необхідно запобігти використанню Іраном ядерної зброї, то діятиме із застосуванням військової сили.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц сказав, що Ізраїль "весь час працює, щоб запобігти війні – проводив операції, передавав повідомлення, запобігаючи військовим нарощування". У разі війни, сказав він, країна готова проводити операції, яких ще не було.
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Загострення між Ізраїлем та Іраном: коротко
- Іран таки погодився повернутися у перемовини щодо ядерної угоди.
- Водночас Ізраїль не вірить у добрі наміри Ірану, а тому готується завдати удару по ядерним об'єктам країни.
- Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід заявив: "У разі, якщо терористичний режим отримає ядерну зброю, ми мусимо діяти".