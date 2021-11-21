Видання повідомляє, що напад стався біля Ланцюгових воріт у Старому місті. Він став другим схожим інцидентом за менш ніж тиждень.

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Стрілянина в Єрусалимі

На перехожих напав чоловік, який був озброєний автоматом та ножем. Він відкрив вогонь по мирних жителях та правоохоронцях.

До слова, деякі ЗМІ та телеграм-канали пишуть про ще одного зловмисника. Він з місця інциденту начебто втік.

Є жертва та поранені

У результаті стрілянини поранення отримали 5 людей – троє цивільних та 2 поліцейських.

Одного із потерпілих у критичному стані доставили до лікарні, де він невдовзі помер, не приходячи до тями. Ще один поранений перебуває у важкому стані, троє людей отримали легкі поранення.



Є жертва стрілянини / Фото Flash90

Терориста ліквідували

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та ліквідували терориста.

Вони з'ясували, що напад вчинив 40-річний чоловік. За словами міністра суспільної безпеки Омера Бар-Лева, зловмисник був відомий поліції та пов'язаний із ХАМАС.

Чоловік використовував зброю, яка недоступна в Ізраїлі.

Важливо! 17 листопада палестинець з ножем напав на представників прикордонної поліції. У результаті 2 людей отримали поранення. Терориста ж вбили на місці.

В Єрусалимі чоловік влаштував смертельну стрілянину: дивіться відео

Є жертва та потерпілі внаслідок стрілянини: відео

У Старому місті Єрусалиму сталася стрілянина: дивіться карту