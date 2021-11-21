Видання повідомляє, що напад стався біля Ланцюгових воріт у Старому місті. Він став другим схожим інцидентом за менш ніж тиждень.
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Стрілянина в Єрусалимі
На перехожих напав чоловік, який був озброєний автоматом та ножем. Він відкрив вогонь по мирних жителях та правоохоронцях.
До слова, деякі ЗМІ та телеграм-канали пишуть про ще одного зловмисника. Він з місця інциденту начебто втік.
Є жертва та поранені
У результаті стрілянини поранення отримали 5 людей – троє цивільних та 2 поліцейських.
Одного із потерпілих у критичному стані доставили до лікарні, де він невдовзі помер, не приходячи до тями. Ще один поранений перебуває у важкому стані, троє людей отримали легкі поранення.
Є жертва стрілянини / Фото Flash90
Терориста ліквідували
Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та ліквідували терориста.
Вони з'ясували, що напад вчинив 40-річний чоловік. За словами міністра суспільної безпеки Омера Бар-Лева, зловмисник був відомий поліції та пов'язаний із ХАМАС.
Чоловік використовував зброю, яка недоступна в Ізраїлі.
В Єрусалимі чоловік влаштував смертельну стрілянину: дивіться відео
Є жертва та потерпілі внаслідок стрілянини: відео
У Старому місті Єрусалиму сталася стрілянина: дивіться карту