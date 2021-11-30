Шериф округу Окленд повідомив, що нападника затримали. Він вже перебуває під вартою.

Раніше У Єрусалимі нападник відкрив вогонь по людях: є жертва і поранені

У поліції кажуть, що нападник був лише один

Поліцію викликали в школу через постріли 30 листопада близько 13:00 за місцевим часом. Правоохоронці швидко затримали підозрюваного і вилучили у нього пістолет.

Шериф запевняє, що нападник був лише один. Інформації про загиблих від поранень немає, проте дані про потерпілих – різні. Попередньо, постраждалих – від 4 до 6.

Учнів зі школи евакуювали

Вже о 14:00 на території школи приземлились медичні гелікоптери. У цей час поліцейські проводили вторинний огляд приміщення. Учнів зі школи евакуювали – на стоянку через дорогу.

Що розповіли очевидці подій

Батьки школярів розповіли ЗМІ, що деякі учні забарикадувались у класах, коли почули постріли. У цей час на місце прибули правоохоронці та з десяток автомобілів швидкої. Батькам прийшло сповіщення про те, що не треба наближатись до школи.

Дивіться відео з місця подій:

Що відомо про Оксфорд Це невелике містечко з населенням трохи більше ніж 3 400 осіб, розташоване за менше ніж 50 кілометрів від Детройта.

Останні випадки стрілянини у світі: коротко