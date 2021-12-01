Зросла кількість жертв стрілянини у школі Мічигану

У місті Оксфорд американського штату Мічиган 30 листопада трапилася стрілянина. Спершу повідомляли про 3 загиблих, однак згодом помер ще один постраждалий.

Четверта жертва – 17-річний Джастін Шиллінг – помер у лікарні 1 грудня о 10 годині ранку за місцевим часом. Про це розповів шериф округу Окленд Майкл Бушар.

Важливо Через стрілянину в школі США загинули 3 учнів, є багато постраждалих

Хто став жертвами стрілка

16-річний Тейт Майр помер у патрульній машині, коли його везли до лікарні;

14-річна Хана Сент-Джуліана;

17-річний Медісин Болдвін;

17-річний Джастін Шиллінг.

Наразі у лікарні перебувають 6 людей:

14-річний хлопець із вогнепальним пораненням голови та щелепи. Він у важкому стані;

17-річна дівчина після пострілу в шию перебуває у стабільному стані;

15-річний хлопець з пораненням в ногу – стабільний;

47-річний вчитель;

14-річна дівчина з пораненнями грудної клітки та шиї. Вона перебуває під апаратом штучної вентиляції легенів після операції.

17-річна дівчина, яка отримала постріл у груди, у важкому стані.

Що відомо про стрілянину

30 листопада близько 13:00 за місцевим часом у старшій школі в Оксфорді трапилася стрілянина. Медики прилітали в школу на гелікоптері, аби оперативно надати допомогу постраждалим. Решту учнів евакуювали з території. Перед тим діти забарикадувалися у класах.

Підозрюваним виявився 15-річний учень. Він відмовився коментувати свої дії. Правоохоронці затримали стрілка та взяли під варту.