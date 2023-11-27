Шрам в виде свастики на лбу: в сети показали фото последствий пыток в российском плену

В российском плену наши военные подвергаются пыткам и различным видам насилия. После возвращения военные могут получить помощь со своими шрамами, в частности, через проект "Неопалимые".

Украинские защитники подвергаются пыткам в российском плену. Фото последствий бесчеловечного отношения оккупантов показал украинский проект, который занимается лечением шрамов после пыток.

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Клеймо в виде свастики

На снимках можно увидеть результаты первой процедуры, проведенной врачом Александром Туркевичем. Благодаря современным технологиям украинские воины могут получить квалифицированную помощь.

В течение нескольких часов после публикации в инстаграме охват составил более 55 тысяч человек.



Результаты после первой процедуры / Фото "Neopalymi"

Врач использовал пикосекундный лазер для шлифовки рубца и эрбиевый лазер для всего лба.

В проекте отмечают, что бойцу предстоит определенный путь реабилитации, ведь это только первая процедура. В то же время, результат уже заметен.



Прогресс сведения шрама / Фото "Neopalymi"

Пострадавший рассказал, что когда он был в плену, россияне не переставали угрожать ему.

А если бы ты был азовцем, я бы тебя на запчасти разобрал…

– говорили оккупанты украинскому военному.

Парамедик рассказал о зверствах оккупантов в плену

6 мая 2023 года из российского плена удалось вернуть 45 украинских защитников, среди которых был 33-летний Юрий Армаш. Только сейчас он решился говорить о пережитом.

Мужчина до последнего не мог поверить, что дома, ведь провел в плену почти год. Оккупанты схватили его в Новой Каховке, откуда он не успел уехать. Российские захватчики почти сразу разоблачили, что мужчина – медик и имеет армейский опыт.

По его словам, на первом допросе россияне использовали ножи, шила, биты, на последующих допросах они использовали электроток. В оккупированной Новой Каховке россияне превратили отделение полиции в пыточную. Парамедик рассказал, что там оккупанты не жалели ни гражданских, ни детей. Он рассказал, что насилие было в разных формах. Если что-то не так сказал, посмотрел, спускали в подвал, подвешивали за ноги и начинали пытать, как им хотелось.

В российском плену находятся, по меньшей мере, 4337 украинцев. Таков результат подсчетов специальной комиссии при Министерстве реинтеграции. По данным комиссии, 3574 человека – это военные, и еще 763 – гражданские. В то же время, точные цифры неизвестны, ведь подсчитать это количество сложно из-за активных боевых действий.