Шрам у вигляді свастики на чолі: у мережі показали фото наслідків катувань у російському полоні

У російському полоні наші військові зазнають катувань та піддаються різним видам насильства. Після повернення військові можуть отримати допомогу зі своїми шрамами, зокрема, через проєкт "Неопалимі".

Українських захисників катують у російському полоні. Фото наслідків нелюдського ставлення окупантів показав український проєкт, який займається лікуванням шрамів після катувань.

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Тавро у вигляді свастики

На знімках можна побачити результати першої процедури, яку провів лікар Олександр Туркевич. Завдяки сучасним технологіям українські воїни можуть отримати кваліфіковану допомогу.

Протягом кількох годин після публікації в інстаграмі охоплення становили понад 55 тисяч осіб.



Результати після першої процедури / Фото "Neopalymi"

Лікар використав пікосекундний лазер для шліфування рубця та ербієвий лазер для всього чола.

У проєкті зазначають, що бійця ще чекає певний шлях реабілітації, адже це тільки перша процедура. Водночас результат вже помітний.



Прогрес зведення шраму / Фото "Neopalymi"

Постраждалий розповів, що коли він був у полоні, росіяни не припиняли погрожувати йому.

А єслі б ти бил азовцем, я б тєбя на запчясті разабрал…

– говорили окупанти українському військовому.

Парамедик розповів про звірства окупантів у полоні

6 травня 2023 року з російського полону вдалося повернути 45 українських захисників, серед яких був 33-річний Юрій Армаш. Лише зараз він наважився говорити про пережите.

Чоловік до останнього не міг повірити, що вдома, адже провів в полоні майже рік. Окупанти схопили його в Новій Каховці, звідки він не встиг виїхати. Російські загарбники майже одразу викрили, що чоловік – медик і має армійський досвід.

За його словами, на першому допиті росіяни використовували ножі, шила, битки, на наступних допитах вони використовували електрострум. В окупованій Новій Каховці росіяни перетворили відділок поліції на катівню. Парамедик розповів, що там окупанти не шкодували ані цивільних, ані дітей. Він розповів, що насилля було в різних формах. Якщо щось не так сказав, подивився, спускали до підвалу, підвішували за ноги й починали катувати, як їм тільки хотілося.

У російському полоні перебувають щонайменше 4337 українців. Такий результат підрахунків спеціальної комісії при Міністерстві реінтеграції. За даними комісії, 3574 особи – це військові, і ще 763 – цивільні. Водночас точні цифри невідомі, адже підрахувати цю кількість складно через активні бойові дії.