Шрам у вигляді свастики на чолі: у мережі показали фото наслідків катувань у російському полоні
Джерело:"Neopalymi"
У російському полоні наші військові зазнають катувань та піддаються різним видам насильства. Після повернення військові можуть отримати допомогу зі своїми шрамами, зокрема, через проєкт "Неопалимі".
Українських захисників катують у російському полоні. Фото наслідків нелюдського ставлення окупантів показав український проєкт, який займається лікуванням шрамів після катувань.
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Тавро у вигляді свастики
На знімках можна побачити результати першої процедури, яку провів лікар Олександр Туркевич. Завдяки сучасним технологіям українські воїни можуть отримати кваліфіковану допомогу.
Протягом кількох годин після публікації в інстаграмі охоплення становили понад 55 тисяч осіб.
Результати після першої процедури / Фото "Neopalymi"
Лікар використав пікосекундний лазер для шліфування рубця та ербієвий лазер для всього чола.
У проєкті зазначають, що бійця ще чекає певний шлях реабілітації, адже це тільки перша процедура. Водночас результат вже помітний.
Прогрес зведення шраму / Фото "Neopalymi"
Постраждалий розповів, що коли він був у полоні, росіяни не припиняли погрожувати йому.
А єслі б ти бил азовцем, я б тєбя на запчясті разабрал…
– говорили окупанти українському військовому.
Парамедик розповів про звірства окупантів у полоні
- 6 травня 2023 року з російського полону вдалося повернути 45 українських захисників, серед яких був 33-річний Юрій Армаш. Лише зараз він наважився говорити про пережите.
- Чоловік до останнього не міг повірити, що вдома, адже провів в полоні майже рік. Окупанти схопили його в Новій Каховці, звідки він не встиг виїхати. Російські загарбники майже одразу викрили, що чоловік – медик і має армійський досвід.
- За його словами, на першому допиті росіяни використовували ножі, шила, битки, на наступних допитах вони використовували електрострум. В окупованій Новій Каховці росіяни перетворили відділок поліції на катівню. Парамедик розповів, що там окупанти не шкодували ані цивільних, ані дітей. Він розповів, що насилля було в різних формах. Якщо щось не так сказав, подивився, спускали до підвалу, підвішували за ноги й починали катувати, як їм тільки хотілося.