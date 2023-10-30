6 мая 2023 года из российского плена удалось вернуть 45 украинских защитников, среди которых был 33-летний Юрий Армаш. Только сейчас он решился говорить о пережитом.

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Юрий Армаш до последнего не мог поверить, что дома, потому что провел в плену почти год. Оккупанты схватили его в Новой Каховке, откуда он не успел уехать. Российские захватчики почти сразу разоблачили, что мужчина – медик и имеет армейский опыт.

Они начали проверять по какой-то программе, сразу сказали, что офицер-врач. На первом допросе к нам использовали ножи, шила, биты, на следующих допросах, то они использовали электроток,

– рассказал он.

Отделок полиции Новой Каховки стал застенкой

В оккупированной Новой Каховке россияне превратили отделение полиции в застенку. Парамедик рассказал, что там оккупанты не жалели ни гражданских, ни детей.

Когда захватчики узнали о профессии Юрия, позволили ему помогать замученным украинцам. Увиденное его шокировало – чуть ли не у каждого были раны на голове. Также в застенке была отдельная комната для изнасилований.

У них была свободная камера, в которой они насиловали женщин. Это были не только женщины, но и девушки,

– рассказал он.

Юрий рассказал о пытках в России

После Новой Каховки россияне перевезли Юрия в колонию в Ростове, где его подвергали жестоким пыткам из-за службы в армии.

Насилие было в разных формах, как только оно существует, оно там и было. Если что-то не так сказал, посмотрел, спускали в подвал, подвешивали за ноги и начинали пытать, как им только хотелось,

– рассказал парамедик.

В ростовской колонии Юрия держали 6 месяцев, пока не услышал от попавших в списки на обмен надсмотрщиков. Сейчас он до сих пор проходит реабилитацию и все время проводит с родителями. Кроме этого, он поддерживает семьи пленных и рассказывает всем о зверствах россиян.

Прежде всего Юрий мечтает о победе и возвращении домой побратима, который вместе с ним пережил все ужасы российской тюрьмы.