Возвращаются только раненые или погибшие: в Кремле продлили командировку оккупантам еще на 3 месяца

Российские оккупационные войска в Украине находятся в крайне подавленном состоянии из-за отсутствия каких-либо ротаций. Каждый день захватчикам рассказывают о том, как "завтра их отправят домой" или "отпуск после этого штурма".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, некоторые путинские каратели уже поняли, что на самом деле российское командование не собирается их менять. Ведь генералам проще отправить насмерть вообще все имеющиеся силы, лишь бы отчитаться наверх об успешном выполнении задач, а резервных сил для ротаций у оккупантов нет.

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Российское командование в погоне за победой до 9 мая забросали в мясорубку всех наемников, срочников и контрактников, которых только могли, но успехов достичь никто так и не смог.

Вернуться можно только в двух случаях

Поскольку почти все дожившие до этого захватчики находятся на поле боя с 24 февраля, никакого желания воевать и идти вперед почти все россияне не испытывают. Конечно, многие оккупанты со сломанной психикой получают удовольствие от участия в боевых действиях, но даже ярые изверги физически истощены.

Обычные же "Ваньки", наглядевшись на тысячи тел погибших, а также на раненых, почувствовав на себе все, что значит война, безумно хотят попасть домой. Желательно наличие полного комплекта рук и ног.

Личный состав российской армии на Донбассе, состоящий из десятков тысяч ордынцев, преимущественно полностью подконтролен командованию. Несмотря на недовольство ситуацией, плохое обеспечение и бессмысленность задач, россияне продолжают выполнять приказы генералов.

И хотя о каких-то действительно серьезных бунтах речь не идет, с каждым днем все больше воинов задумываются о том, как покинуть зону боевых действий.

В разговорах с родными оккупанты рассказывают, что 4 мая офицеры сказали о продлении их командировки еще на 3 месяца. Это вызвало большое возмущение и увеличение количества отказов идти в наступление. Они жалуются на то, что у них нет средств защиты, а просроченные бронежилеты расползаются и не держат ни шаров, ни обломков снарядов. Некоторые подразделения россияне снабжают касками и бронежилетами, которые были сняты с трупов.

Кроме того, чтобы обезопасить войска от массового дезертирства, российские заградительные отряды показательно возвращают беглецов на передовую, после чего их отправляют на наиболее опасные участки наступления. Кроме того, офицеры рассказывают о том, что вскоре квазиреспублики должны присоединить к России. Тогда Путин вроде бы может объявить полномасштабную войну, на которую уже принудительно призовут всех беглецов.

Из-за такой ситуации некоторые россияне видят лишь два варианта своего возвращения в Россию – в пластиковом пакете или в виде "трехсотых".

Обращаются к психиатрам и стреляют себе в ноги

Некоторые из оккупантов пытаются добиться, чтобы их сочли непригодными к дальнейшей службе из-за проблем с головой. Увидев, как несколько ордынцев на самом деле потеряли разум, рашисты начали обращаться к медикам и имитировать расстройства психики. Пока они ждут выводов психиатров, после чего собираются лечь в госпиталь и не возвращаться на Донбасс.

Кое-где, понимая, что оформить списание через комиссию психиатров не удастся, россияне совершают самострелы. Касается это как рядовых, так и офицеров. В одном из подразделений, например, в ногу выстрелил начальник отделения. При этом попал он в кость, чтобы травма была действительно серьезной, а после лечения его уже точно не могли вернуть назад.