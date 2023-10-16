Катар договорился о возвращении в Украину четырех детей, которых депортировала Россия

Россия согласилась вернуть в Украину четырех депортированных детей. Это стало возможным благодаря переговорам, посредником в которых выступил Катар.

Журналисты The Washington Post отметили, что двое детей вернулись в Украину сейчас, а еще двое воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни. Там также отметили, что эти переговоры продолжались в тайном режиме несколько месяцев.

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Катар способствовал возвращению украинских детей в Украину

Катар по просьбе украинского правительства сыграл значительную роль в продолжавшихся несколько месяцев масштабных переговорах. В частности, там помогли вернуть детей от 2 до 17 лет в Украину, которых незаконно депортировали граждане страны-агрессора.

Чтобы облегчить возвращение домой, детей провели через посольство Катара в Москве и отправили по разным маршрутам. Некоторые решили или намеревались уехать из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Тем временем другие отправились в путешествие по Беларуси.

Сложный маршрут включал в себя различные способы транспортировки, включая дипломатический конвой, поездку на поезде и частный самолет, зафрахтованный Катаром.

Лолва аль-Хатер, представитель МИД Катара, выразила удовлетворение радостной новостью о воссоединении детей со своими семьями в Украине, результат которого был достигнут благодаря посредническим усилиям Катара. Аль-Хатер подчеркнула, что официальные лица Катара в последние недели вели постоянный диалог как с украинскими, так и с российскими коллегами.

Катарский чиновник, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что, вероятно, это возвращение украинских детей будет способствовать тому, чтобы Украина могла вернуть и других детей обратно на родину из России.

Какие детали возвращения украинских детей домой

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального марафона прокомментировал информацию о возвращении украинских детей на родину при посредничестве Катара. Он подтвердил информацию, однако отказался пока комментировать детали.

Это действительно соответствует правде, Катар у нас вовлечен в эти процессы, но детали я скажу тогда, когда все 4 детей будут на территории Украины. На данный момент эта операция еще продолжается,

– подчеркнул уполномоченный по правам человека.

О деталях возвращения украинских детей рассказали и журналисты издания Reuters. Они отметили, что Катар способствовал возвращению украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и направляется в Украину через Эстонию.

Журналисты Washington Post рассказали дополнительно, что этот мальчик находился в России в детском доме "в результате разлуки с матерью, которая была в России, когда началась война". В частности, мать мальчика в России была арестована и находится под стражей. Когда и за что она была задержана, авторы материала не рассказали.

Среди этих детей есть и 2-летний мальчик, разлученный с матерью во время российского вторжения в Украину. Он должен вернуться в Житомирскую область.

Мальчик, которому на момент вторжения 24 февраля было всего 6 месяцев, во время вторжения потерял связь с матерью. Однако с того времени они воссоединились в России и теперь готовятся вернуться в Украину на этой неделе.

В группе возвращающихся детей также есть 9-летний мальчик, который остался на попечении бабушки и дедушки на юге Херсонской области, когда Россия вторглась и оккупировала эту территорию. К счастью, ожидается, что мальчик воссоединится со своей семьей в Украине в среду. Кроме того, 17-летняя девушка, семья которой не смогла поехать за ней в Россию, также присоединится к своим родственникам в среду.

До того как вернуть детей домой, они прошли несколько проверок и идентификацию личностей. Проверяла эти данные группа катарских дипломатов.