Катар домовився про повернення в Україну чотирьох дітей, яких депортувала Росія

Росія погодилася повернути в Україну чотирьох депортованих дітей. Це стало можливим завдяки перемовинам, посередником у яких виступив Катар.

Журналісти The Washington Post зазначили, що двоє дітей вже повернулися в Україну, а ще двоє возз'єднаються зі своїми родинами найближчими днями. Там також зазначили, що ці перемовини тривали у таємному режимі кілька місяців.

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Катар сприяв поверненню українських дітей в Україну

Катар на прохання українського уряду відіграв значну роль у масштабних переговорах, які тривали кілька місяців. Зокрема, там допомогли повернути дітей від 2 до 17 років в Україну, яких незаконно депортували громадяни країни-агресорки.

Щоб полегшити повернення додому, дітей провели через посольство Катару в Москві та відправили різними маршрутами. Дехто вирішив або мав намір поїхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Тим часом інші вирушили в подорож Білорусією.

Складний маршрут включав різноманітні способи транспортування, включаючи дипломатичний конвой, поїздку на поїзді та приватний літак, зафрахтований Катаром.

Лолва аль-Хатер, представниця МЗС Катару, висловила задоволення радісною новиною про возз'єднання дітей зі своїми сім’ями в Україні, результат якого був досягнути завдяки посередницьким зусиллям Катару. Аль-Хатер підкреслила, що офіційні особи Катару протягом останніх тижнів вели постійний діалог як з українськими, так і з російськими колегами.

Катарський чиновник, який говорив із журналістами на умовах анонімності, сказав, що, ймовірно, це повернення українських дітей сприятиме тому, щоб Україна могла повернути й інших дітей назад на батьківщину з Росії.

Які деталі повернення українських дітей додому

Український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі національного марафону прокоментував інформацію щодо повернення українських дітей на батьківщину за посередництва Катару. Він підтвердив інформацію, однак відмовився поки що коментувати деталі.

Це дійсно відповідає правді, Катар у нас залучений до цих процесів, але деталі я скажу тоді, коли всі четверо дітей будуть на території України. Станом на зараз ця операція ще триває,

– наголосив уповноважений з прав людини.

Про деталі повернення українських дітей розповіли також і журналісти видання Reuters. Вони наголосили, що Катар сприяв поверненню української дитини віком 7 років, яка возз'єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію.

Журналісти Washington Post розповіли додатково що цей хлопчик перебував у Росії в дитячому будинку "в результаті розлуки з матір'ю, яка була в Росії, коли почалася війна". Зокрема, мати хлопчика в Росії була заарештована і досі перебуває під вартою. Коли й за що вона була затримана – автори матеріалу не розповіли.

Серед цих дітей є і 2-річний хлопчик, якого розлучили з матір'ю під час російського вторгнення в Україну. Він має повернутися до Житомирської області.

Хлопчик, якому на момент початку війни 24 лютого було лише 6 місяців, під час вторгнення втратив зв’язок із матір’ю. Однак з того часу вони возз’єдналися в Росії й тепер готуються повернутися в Україну цього тижня.

У групі дітей, які повертаються, також є 9-річний хлопчик, який залишився під опікою бабусі та дідуся на півдні Херсонської області, коли Росія вдерлась та окупувала цю територію. На щастя, очікується, що хлопчик возз’єднається зі своєю сім’єю в Україні в середу. Крім того, 17-річна дівчина, родина якої не змогла поїхати до Росії за нею, також приєднається до своїх родичів у середу.

До того, як повернути дітей додому, вони пройшли кілька перевірок та ідентифікацію особистостей. Перевіряла ці дані група катарських дипломатів.