Впервые с начала войны враг запустил КАБы по Николаеву
Во время атаки по Николаеву 16 октября россияне запустили сразу две управляемые авиабомбы. Впервые за время войны КАБы долетели до окраин города.
16 октября враг впервые нанес удар по Николаеву управляемой авиационной бомбой с дальностью полета около 150 километров. Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.
Что известно об атаке на Николаев?
По данным Воздушных сил ВСУ, пуск КАБа в направлении Николаева с Су-34 из акватории Черного моря состоялся около 12:00. А уже около 12:07 местные услышали взрыв. Цель летела со скоростью до 500 километров в час.
Это впервые такие боеприпасы достигли окрестностей города. Тип бомбы уточняется. Но это первая атака на Николаев с применением КАБ,
– отметил Ким.
Сейчас место падения установлено, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия отработали соответствующие службы, которые определяют тип боеприпаса и оценивают последствия удара.
К слову, КАБы считаются самым эффективным оружием россиян и наиболее разрушительным для Украины. Враг производит его путем доработки старых советских бомб с добавлением крыльев и спутниковой навигации. Эти ракеты еще называют "царь-бомбами" из-за доступности и высокой мощности.
КАБы сыграли ключевую роль в захвате Авдеевки в феврале 2024 года.
Какие еще города обстреляли россияне 16 октября?
- Россияне нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины, в частности по объектам ДТЭК "Нафтогаз" на Полтавщине. Это повлекло остановку добычи газа.
- В Нежине в результате атаки вражеских дронов поврежден терминал "Новой почты". Ранены два человека.
- Всего в ночь на 16 октября россияне применили более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических. Вражеские БпЛА зафиксировали на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине и Винницкой области.