Во время атаки по Николаеву 16 октября россияне запустили сразу две управляемые авиабомбы. Впервые за время войны КАБы долетели до окраин города.

16 октября враг впервые нанес удар по Николаеву управляемой авиационной бомбой с дальностью полета около 150 километров. Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.

Что известно об атаке на Николаев?

По данным Воздушных сил ВСУ, пуск КАБа в направлении Николаева с Су-34 из акватории Черного моря состоялся около 12:00. А уже около 12:07 местные услышали взрыв. Цель летела со скоростью до 500 километров в час.

Это впервые такие боеприпасы достигли окрестностей города. Тип бомбы уточняется. Но это первая атака на Николаев с применением КАБ,

– отметил Ким.

Сейчас место падения установлено, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия отработали соответствующие службы, которые определяют тип боеприпаса и оценивают последствия удара.

К слову, КАБы считаются самым эффективным оружием россиян и наиболее разрушительным для Украины. Враг производит его путем доработки старых советских бомб с добавлением крыльев и спутниковой навигации. Эти ракеты еще называют "царь-бомбами" из-за доступности и высокой мощности.

КАБы сыграли ключевую роль в захвате Авдеевки в феврале 2024 года.

Какие еще города обстреляли россияне 16 октября?