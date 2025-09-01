Крупнейший производитель танков и бронетехники в России "Уралвагонзавод" продолжает использовать иностранные технологии. Большинство оборудования россияне закупили еще во время переоснащения российского ВПК, когда они готовились к полномасштабному вторжению в Украину.

Этот период длился еще с 2007 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

Как России удается использовать иностранные технологии?

ГУР в разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions опубликовало очередную подборку иностранного технологического оборудования, которое использует "Уралвагонзавод".

Там содержится информация уже о более 1 400 единицах оборудования, которые используются в целом на 169 предприятиях ВПК России.

Обратите внимание! С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Благодаря этому списку компании-производители могут непосредственно и через авторизованных дилеров ограничить поставки.

В️ ГУР заметили, что несмотря на то, что закупки россияне делали до 2022 года, оно постоянно требует регулярного обслуживания, ремонта и обновления программного обеспечения.

Как и в случае с "Уралвагонзаводом", который даже продолжает расширять производство.

Известно, что в 2024 году там запустили новое производство танковых двигателей. Не обошлось здесь без помощи высокотехнологичных станков с ЧПУ ведущих европейских производителей.

Поставки в Россию ведутся через третьи страны. В то же время из-за санкций это делать стало сложнее, продолжительнее и дороже.

"Для ограничения возможностей агрессора продолжать войну необходимы консолидация дипломатических усилий, обмен информацией и перекрытие схем обхода санкций на международном уровне. Реальные расследования и усиленная ответственность нарушителей санкционных ограничений являются ключевыми для уменьшения каналов поставки военного оборудования", – отмечают в ГУР.

США снова пригрозили России санкциями, если она не начнет продвижение к миру. Соответствующее заявление они сделали во время срочного заседания Совбеза ООН после массированного удара по Киеву 28 августа.

Тем временем ЕС уже в ближайшее время планирует утвердить 19-й пакет санкций против России. Там также продолжают работать над замороженными российскими активами, чтобы их можно было использовать для обороны и восстановления Украины.