Найбільший виробник танків та бронетехніки в Росії "Уралвагонзавод" продовжує використовувати іноземні технології. Більшість обладнання росіяни закупили ще під час переоснащення російського ВПК, коли вони готувалися до повномасштабного вторгнення в Україну.

Цей період тривав ще з 2007 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР МО.

Як Росії вдається використовувати іноземні технології?

ГУР у розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions опублікувало чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує "Уралвагонзавод".

Там міститься інформація уже про понад 1 400 одиниць обладнання, які використовуються загалом на 169 підприємствах ВПК Росії.

Зверніть увагу! З повним переліком можна ознайомитися за посиланням. Завдяки цьому списку компанії-виробники можуть безпосередньо та через авторизованих дилерів обмежити поставки.

У️ ГУР зауважили, що попри те, що закупівлі росіяни робили до 2022 року, воно постійно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

Як і у випадку з "Уралвагонзаводом", який навіть продовжує розширювати виробництво.

Відомо, що у 2024 році там запустили нове виробництво танкових двигунів. Не минулося тут без допомоги високотехнологічних верстатів з ЧПК провідних європейських виробників.

Поставки до Росії ведуться через треті країни. Водночас через санкції це робити стало складніше, триваліше та дорожче.

"Для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання", – наголошують у ГУР.

Санкції проти Росії: останні новини

США знову пригрозили Росії санкціями, якщо вона не почне просування до миру. Відповідну заяву вони зробили під час термінового засідання Радбезу ООН після масованого удару по Києву 28 серпня.

Тим часом ЄС уже найближчим часом планує затвердити 19-й пакет санкцій проти Росії. Там також продовжують працювати над замороженими російськими активами, аби їх можна було використовувати для оборони та відновлення України.