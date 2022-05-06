"Врачей без границ" призывают сформировать эвакуационную миссию для спасения воинов "Азовстали"
Источник:Минреинтеграции
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось в международную медицинскую организацию "Врачи без границ" (MSF).
Они просят у них сформировать эвакуационную миссию, чтобы спасти защитников, которые сейчас обороняют и защищаются на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
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Соответствующее письмо вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук направила главе миссии в Украине Мишелю-Оливье Лашарите.
Исходя из принципов, которыми руководствуется MSF, Минреинтеграции просит сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в металлургическом комбинате "Азовсталь",
– говорится в письме.
Помочь защитникам
Поэтому просят, в частности:
- оценить их физическое и психическое состояние;
- собрать свидетельства об условиях, в которых они находятся;
- оказать медицинскую помощь украинцам.
Какая сейчас ситуация в Мариуполе: последние новости
- В полку "Азов" сообщили, что на территории "Азовстали" продолжаются тяжелые бои. Бойцы просят международное сообщество посодействовать эвакуации гражданских и раненых. Оккупанты хотят взять под контроль территорию "Азовстали", для чего интенсивно используют авиацию.
- Медик, который сейчас находится в Мариуполе, обратился к президенту Турции. Врач подчеркнул: времени нет, люди умирают, не получив должного лечения.
- Между тем в администрации президента Владимира Путина цинично заявляют, будто новых приказов по штурму "Азовстали" они не давали.
- Вместе с тем новый этап эвакуации гражданского населения из "Азовстали" уже продолжается.
- В разведке Британии уверены, что пока будет длиться сопротивление на "Азовстали", планы россиян на Донбассе будут срываться.
- В Пентагоне тем временем сообщили, что Россия отвела часть войск из Мариуполя на Север.
- Сама же Россия желает установить контроль над территорией завода. Вражеский штурм был возобновлен, для него используют авиацию. Это отметили в Генштабе ВСУ.
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