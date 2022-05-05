Сегодня же, 5 мая, росСМИ начали цитировать пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что новых приказов не было, а значит, россияне не штурмуют "Азовсталь", передает 24 канал.

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Путин не озвучивал новых приказов по "Азовстали", предварительные решения продолжают действовать,

– сообщил Песков.

Тем временем над "Азовсталью" клубы черного дыма

Слова Пескова должны были бы значить, что на заводе – тишина, в то же время спутники фиксируют штурм, а над территорией "Азовстали" поднимаются черные клубы дыма.

Россия продолжает циничную ложь

Глава Кремля дал отбой по штурму крепости украинских воинов еще 21 апреля. Вроде бы все для того, чтобы сохранить жизнь российских военных.

Но героические "азовцы", до сих пор находящиеся на территории "Азовстали" и держащие оборону, говорят о совсем другом. И говорят не только они, но и снимки со спутника американской компании Planet Labs PBC, где видно, что над заводом после вражеских атак поднялся черный дым. Иностранные журналисты опубликовали кадры из "Азовстали" с признаками интенсивной бомбардировки.

Под завалами обнаружили погибших

Напомним, что со 2 на 3 мая оккупанты снова начали обстреливать территорию завода, где находятся наши защитники и мирные жители Мариуполя – россияне сорвали согласованный режим тишины.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар отмечал, что на протяжении всей ночи 3 мая враг бил по территории "Азовстали" из корабельной и ствольной артиллерии, а также сбрасывал на завод сверхтяжелые авиационные бомбы.



В результате этой масштабной атаки некоторые укрытия на территории завода рухнули. После того, как военные откопали некоторые помещения, обнаружили тела двух погибших женщин. Еще десятки находившихся под завалами гражданских людей травмированы.

Что происходит на "Азовстали"

Ситуация на заводе остается критической, но к счастью, оттуда удалось эвакуировать часть мирных жителей.

Российские оккупанты постоянно обстреливают завод и предпринимают попытки штурма, несмотря на то, что в Кремле цинично врут, что россияне не штурмуют "Азовсталь". На заводе до сих пор прячутся мирные жители города, которых еще не эвакуировали.

Напомним, что 30 апреля удалось добиться режима тишины. Он заработал с 11:00, хотя должен был начаться на 5 часов раньше, но кафиры продолжали обстрелы. Вечером того же для впервые провели эвакуацию гражданских из "Азовстали".

Впоследствии еще три дня подряд удавалось эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье. Гражданским по прибытии оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 мая удалось завершить второй этап эвакуации из Мариуполя. На этот раз удалось спасти 344 человека как из самого города, так и его окрестностей.

Также известно, что об эвакуации военных с завода ведутся переговоры, однако они закрыты для публичного освещения.

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