"Лікарів без кордонів" закликають сформувати евакуаційну місію для порятунку воїнів "Азовсталі"

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України звернулося до міжнародної медичної організації "Лікарі без кордонів" (MSF).

Вони просять у них сформувати евакуаційну місію, щоб врятувати захисників, які зараз обороняють та захищаються на металургійному комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі.

Увага У Маріуполі ворог за підтримки авіації поновив штурм "Азовсталі"

Відповідний лист віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук направила голові місії в Україні Мішелю-Олів'є Лашаріте.

Тож виходячи з принципів, якими керується MSF, Мінреінтеграції просить сформувати місію для евакуації захисників Маріуполя, які зараз перебувають у металургійному комбінаті "Азовсталь",

– мовиться у листі.

Допомогти захисникам

Тож просять, зокрема:

оцінити їхній фізичний та психічний стан;

зібрати свідчення про умови, в яких вони перебувають;

надати медичну допомогу українцям.

Яка зараз ситуація у Маріуполі: останні новини

У полку "Азов" повідомили, що на території "Азовсталі" тривають важкі бої. Бійці просять міжнародну спільноту посприяти евакуації цивільних та поранених. Окупанти хочуть взяти під контроль територію "Азовсталі", для чого інтенсивно використовують авіацію.

Медик, який зараз перебуває у Маріуполі, звернувся до президента Туреччини. Лікар наголосив: часу нема, люди помирають, не отримавши належного лікування.

Тим часом в адміністрації президента Володимира Путіна цинічно заявляють, буцімто нових наказів щодо штурму "Азовсталі" вони не давали.

Разом з тим, новий етап евакуації цивільного населення з "Азовсталі" вже триває.

У розвідці Британії впевнені, що поки триватиме опір на "Азовсталі", плани росіян на Донбасі зриватимуться.

У Пентагоні тим часом повідомили, що Росія відвела частину військ з Маріуполя на Північ.

Сама ж Росія хоче встановити контроль над територією заводу. Ворожий штурм поновили, для нього використовують авіацію. Про це зазначили у Генштабі ЗСУ

Радимо переглянути: МВС про плани Кремля після 9 травня

Жахливі умови, в яких перебувають усі оточені на "Азовсталі" є очевидним порушенням розділу IX статті 55 Статуту Організації Об'єднаних Націй.