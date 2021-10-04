Врачи рассказали о состоянии второго полицейского, которого жестоко избили подростки в Чернигове

В Чернигове попрощались с полицейским Артуром Ерохиным, которого жестоко избили местные подростки. Его сослуживец Владимир Савон выжил. Сейчас он находится в больнице.

Состояние 30-летнего правоохранителя – удовлетворительное. Такой информацией поделился Валерий Чобитько, медицинский директор по лечебно-диагностической работе Черниговской областной больницы.

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Он уточнил, что Савон сейчас находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. У него – ушибленные раны лица, головы и сотрясение головного мозга.

Подростки напали на полицейских в Чернигове: что известно

Трагический инцидент произошел в ночь на 2 октября в районе Масаны, что в Чернигове. Тогда группа юношей напала на 2 правоохранителей в супермаркете "АТБ" на улице Независимости.

Полицейские тогда находились в гражданской одежде, поскольку были в отпуске. Один из них погиб на месте. По предварительной информации, ему нанесли 20 ударов в голову.

Подозреваемых в преступлении в целом 6. Все они черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Кроме этого, 32-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении грабежа.

Известно, что подростки шумно вели себя около супермаркета. Из-за этого правоохранители сделали им замечание. После этого между ними разгорелся конфликт.

4 октября в Чернигове провели в последний путь другого полицейского, Артура Ерохина. У мужчины осталась жена, дочь и сын.