Лікарі розповіли про стан другого поліцейського, якого жорстоко побили підлітки в Чернігові
4 жовтня 2021 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Чернігові попрощалися із поліцейським Артуром Єрохіном, якого жорстоко побили місцеві підлітки. Його товариш по службі Володимир Савон вижив. Зараз він перебуває у лікарні.
Стан 30-річного правоохоронця – задовільний. Такою інформацією поділився Валерій Чобітько, медичний директор з лікувально-діагностичної роботи Чернігівської обласної лікарні.
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Він уточнив, що Савон наразі перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього – забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку.Зверніть увагу! 4 жовтня у Чернігові провели в останню путь іншого поліцейського, Артура Єрохіна. У чоловіка залишилася дружина, дочка та син.
Підлітки напали на поліцейських у Чернігові: що відомо
- Трагічний інцидент трапився у ніч проти 2 жовтня у районі Масани, що в Чернігові. Тоді група юнаків напала на 2 правоохоронців у супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності.
- Поліцейські тоді перебували у цивільному одязі, оскільки були у відпустці. Один із них загинув на місці. За попередньою інформацією, йому завдали 20 ударів у голову.
- Підозрюваних у злочині загалом 6. Усі вони чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Крім цього, 32-річному чоловіку повідомили про підозру в скоєнні грабежу.
- Відомо, що підлітки шумно поводилися у супермаркетів. Через це правоохоронці зробили їм зауваження. Після цього між ними розгорівся конфлікт.