Лікарі розповіли про стан другого поліцейського, якого жорстоко побили підлітки в Чернігові

4 жовтня 2021 , 17:06
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

У Чернігові попрощалися із поліцейським Артуром Єрохіном, якого жорстоко побили місцеві підлітки. Його товариш по службі Володимир Савон вижив. Зараз він перебуває у лікарні.

Стан 30-річного правоохоронця – задовільний. Такою інформацією поділився Валерій Чобітько, медичний директор з лікувально-діагностичної роботи Чернігівської обласної лікарні.

Читайте також Суд Чернігова арештував неповнолітнього підозрюваного у вбивстві поліцейського

Він уточнив, що  Савон наразі перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього –  забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку.

Зверніть увагу! 4 жовтня у Чернігові провели в останню путь іншого поліцейського,  Артура Єрохіна. У чоловіка залишилася дружина, дочка та син.

Підлітки напали на поліцейських у Чернігові: що відомо

  • Трагічний інцидент трапився у ніч проти 2 жовтня у районі Масани, що в Чернігові. Тоді група юнаків напала на 2 правоохоронців у супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності.
  • Поліцейські тоді перебували у цивільному одязі, оскільки були у відпустці. Один із них загинув на місці. За попередньою інформацією, йому завдали 20 ударів у голову.
  • Підозрюваних у злочині загалом 6. Усі вони чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Крім цього, 32-річному чоловіку повідомили про підозру в скоєнні грабежу.
  • Відомо, що підлітки шумно поводилися у супермаркетів. Через це правоохоронці зробили їм зауваження. Після цього між ними розгорівся конфлікт.
Автор: Ірина Буртик