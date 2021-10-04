Такий запобіжний захід суд обрав у справі про жорстке вбивство правоохоронця у Чернігові.

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Зауважимо, що у вбивстві підозрюють 4 молодиків, троє з них – неповнолітні. Саме вони, за версією слідства, безпосередньо завдавали тілесні ушкодження двом правоохоронцям.

Також 4 жовтня суд має обирати запобіжний захід ще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського та одному підозрюваному у грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих.

Що відомо про вбивство поліцейського

У Чернігові у ніч з 1 на 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. Трагедія сталася у мікрорайоні Масани. На момент нападу правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Його напарник – у реанімації.

Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування.

Зверніть увагу! Між молодиками та поліцейськими виник конфлікт у магазині. Правоохоронці зробили зауваження компанії хлопців, які шумно поводилися. Після ті дочекалися чоловіків біля виходу з магазину і почали їх бити.

Раніше агресивним молодикам вже оголосили про підозру за статтею 115 про умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.