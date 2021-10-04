Такий запобіжний захід суд обрав у справі про жорстке вбивство правоохоронця у Чернігові.
Важливо Залишились дружина та двоє дітей: що відомо про вбитого у Чернігові поліцейського Артура Єрохіна
Зауважимо, що у вбивстві підозрюють 4 молодиків, троє з них – неповнолітні. Саме вони, за версією слідства, безпосередньо завдавали тілесні ушкодження двом правоохоронцям.
Також 4 жовтня суд має обирати запобіжний захід ще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського та одному підозрюваному у грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих.
Що відомо про вбивство поліцейського
- У Чернігові у ніч з 1 на 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. Трагедія сталася у мікрорайоні Масани. На момент нападу правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці.
- Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Його напарник – у реанімації.
- Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування.
Раніше агресивним молодикам вже оголосили про підозру за статтею 115 про умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.