Ночью россияне ударили по Шосткинской громаде: поврежден гражданский объект
- Россия нанесла авиаудар по Шосткинской громаде в Сумской области, поврежден объект гражданской инфраструктуры и 4 жилых дома.
- Объемы потерь и повреждения оцениваются, дополнительная информация уточняется.
Ночью Россия нанесла авиаудар по Шосткинской громаде в Сумской области. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и 4 жилых дома.
Детали повреждений уточняются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.
Что известно о последствиях удара России по Шосткинской громаде?
Российские войска нанесли авиаудар по территории Шосткинской городской территориальной общины – Глазовскому старостинскому округу.
Поврежден объект гражданской инфраструктуры, а также 4 жилых дома.
Напомним, Ночью 10 августа Чугуевский район подвергся атакам БПЛА. В результате вспыхнуло 5 пожаров в самом Чугуеве, селах Раздольное Змиевской громады и Мартовое Печенежской громады.
Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. Никто не пострадал.
Первый взрыв в Чугуевской громаде прогремел в 01:11, а за ним с интервалом 1 – 2 минуты прозвучало еще 2 взрыва. По сообщениям Воздушных сил ВСУ дроны двигались из Белгородской области.