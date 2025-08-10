Детали повреждений уточняются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.

Смотрите также Горело детское дошкольное учреждение и не только: россияне массированно ударили по Чугуевскому району

Что известно о последствиях удара России по Шосткинской громаде?

Российские войска нанесли авиаудар по территории Шосткинской городской территориальной общины – Глазовскому старостинскому округу.

Поврежден объект гражданской инфраструктуры, а также 4 жилых дома. Объемы потерь и повреждения оцениваются.

Напомним, Ночью 10 августа Чугуевский район подвергся атакам БПЛА. В результате вспыхнуло 5 пожаров в самом Чугуеве, селах Раздольное Змиевской громады и Мартовое Печенежской громады.

Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. Никто не пострадал.

Первый взрыв в Чугуевской громаде прогремел в 01:11, а за ним с интервалом 1 – 2 минуты прозвучало еще 2 взрыва. По сообщениям Воздушных сил ВСУ дроны двигались из Белгородской области.