Деталі пошкоджень уточнюються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

Дивіться також Горів дитячий дошкільний заклад і не тільки: росіяни масовано вдарили по Чугуївському району

Що відомо про наслідки удару Росії по Шосткинській громаді?

Російські війська завдали авіаудару по території Шосткинської міської територіальної громади – Глазівському старостинському округу.

Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також 4 житлові будинки. Обсяги втрат і пошкодження оцінюються.

Нагадаємо, Вночі 10 серпня Чугуївський район зазнав атак БпЛА. Внаслідок цього спалахнуло 5 пожеж у самому Чугуєві, селах Роздольне Зміївської громади та Мартове Печенізької громади.

Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. Ніхто не постраждав.

Перший вибух у Чугуївській громаді пролунав о 01:11, а за ним з інтервалом 1 – 2 хвилини пролунало ще 2 вибухи. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ дрони рухалися з Бєлгородської області.