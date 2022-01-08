Во время стрельбы в Алматы погиб 11-летний мальчик

В Казахстане 11-летний мальчик стал жертвой перестрелки. Пуля, вероятно, задела его еще 5 января во время неудачного ночного штурма.

Трагическую новость сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

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По ее словам, родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего мальчика роковым. Спасти ребенка так и не удалось.

Вполне возможно, что речь идет о ребенке, которого показали на обнародованном ниже видео. Ранее СМИ предполагали, что на кадрах – труп женщины или ребенка.

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Еще один ребенок попал в больницу

Также Аружан Саин сообщила, что в Алматы 15-летний подросток попал в больницу. За его жизнь борются медики.

7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. В одной из взрослых больниц находится его отец. Подросток ехал с отцом машиной, когда их автомобиль расстреляли боевики,

– рассказала Саин.

Что известно о жертвах и пострадавших

По предварительным данным, число погибших сотрудников силовых структур возросло. МВД Казахстана сообщает о 18 жертвах. Еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

Потери среди протестующих тоже есть, однако точная цифра неизвестна. Как говорится в отчетах МВД, умерли по меньшей мере 26 "террористов". Раненых считают сотнями.

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Полный текст публикации телеграм-канал Readovka:

Уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин сообщила, что 5 января в Алматы застрелили 11-летнего ребенка. Еще один 15-летний подросток находится сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым. 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из больниц для взрослых находится его отец. Подросток ехал с отцом машиной, когда их автомобиль расстреляли боевики", – рассказала Саин.