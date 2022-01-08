Під час стрілянини в Алмати загинув 11-річний хлопчик

У Казахстані 11-річний хлопчик став жертвою перестрілки. Куля, ймовірно, зачепила його ще 5 січня під час невдалого нічного штурму.

Трагічну новину повідомила уповноважена з прав дитини у Казахстані Аружан Саїн.

Важливо Локальні перестрілки в Алмати, смерть дитини: хроніка подій у Казахстані 8 січня

За її словами, батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного хлопчика фатальним. Врятувати дитину так і не вдалося.

Цілком можливо, що мовиться про дитину, яку показали на оприлюдненому нижче відео. Раніше ЗМІ припускали, що на кадрах – труп жінки або дитини.

Стрілянина в Алмати: дивіться відео

Ще одна дитина потрапила у лікарню

Також Аружан Саїн повідомила, що в Алмати 15-річний підліток потрапив до лікарні. За його життя борються медики.

7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка. В одній із дорослих лікарень знаходиться його батько. Підліток їхав із батьком машиною, коли їхній автомобіль розстріляли бойовики,

– розповіла Саїн.

Що відомо про жертв та постраждалих

За попередніми даними, кількість загиблих співробітників силових структур зросло. МВС Казахстану повідомляє про 18 жертв. Ще 748 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії постраждали.

Втрати серед протестувальників теж є, однак точна цифра невідома. Як мовиться у звітах МВС, померли щонайменше 26 "терористів". Поранених рахують сотнями.

Росія направила до Казахстану свої війська: дивіться відео

Повний текст публікації телеграм-канал Readovka:

Уповноважена з прав дитини Аружан Саїн повідомила, що 5 січня в Алмати застрелили 11-річну дитину. Ще один 15-річний підліток перебуває зараз у лікарні, за його життя борються лікарі.

"Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним. 7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. В одній із дорослих лікарень знаходиться його батько. Підліток їхав із батьком машиною, коли їхній автомобіль розстріляли бойовики", – розповіла Саїн.