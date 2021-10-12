Во время задержания наркоманов на Волыни патрульные спасли тонувшего мужчину

В Луцке патрульные обнаружили у местных жителей вещество, похожее на наркотики, и устройство для его употребления. Однако следователям, приехавшим на подмогу, пришлось спасать мужчину, который тонул в реке.

Все началось с того, что на днях во время обеспечения общественного порядка на Набережной в Луцке, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили людей с наркотиками.

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Патрульные обнаружили людей с наркотиками

У 32-летнего мужчины было вещество, внешне похожее на наркотическое, а у его 31 — летнего товарища-устройство для употребления наркотиков.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления полиции и охраняли место происшествия.

Правоохранители спасли тонувшего человека

Во время этого с реки Стырь патрульные услышали голос, который звал на помощь. Полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии немедленно бросились спасать мужчину.

К счастью, его удалось извлечь из воды вовремя. Мужчину оперативно передали медикам, где ему оказали необходимую помощь.

Правоохранители спасли тонувшего мужчину: смотрите видео

Текст сообщения патрульной полиции:

Сработали слаженно: патрульные и нацгвардейцы спасли из реки мужчину, кричавшего о помощи

Вечером 9 октября во время обеспечения общественного порядка на улице Набережной в Луцке, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили у 32-летнего мужчины вещество, внешне похожее на наркотическое. А у 31 — летнего лица-устройство для употребления наркотических веществ. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления полиции и обеспечивали охрану места происшествия.

Во время этого происшествия с реки Стырь стражи порядка услышали голос, который звал на помощь. Патрульные полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии немедленно бросились спасать мужчину. Благодаря совместным, слаженным и оперативным действиям, гражданина удалось достать из воды. Его оперативно передали медикам для оказания квалифицированной медицинской помощи.