Під час затримання наркоманів на Волині патрульні врятували чоловіка, який тонув

У Луцьку патрульні виявили у місцевих жителів речовину, схожу на наркотики, та пристрій для її вживання. Однак слідчим, які приїхали на підмогу, довелося рятувати чоловіка, який тонув у річці.

Все розпочалося з того, що днями під час забезпечення громадського порядку на Набережній, що у Луцьку, патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили людей з наркотиками.

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Патрульні виявили людей з наркотиками

У 32-річного чоловіка була речовина, ззовні схожа на наркотичну, а в його 31-річного товариша — пристрій для вживання наркотиків.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та охороняли місце події.

Правоохоронці врятували людину, яка тонула

Під час цього із річки Стир патрульні почули голос, який кликав на допомогу. Поліцейські разом з військовослужбовцями Національної гвардії негайно кинулися рятувати чоловіка.

На щастя, його вдалося витягти з води вчасно. Чоловіка оперативно передали медикам, де йому надали необхідну допомогу.

Правоохоронці врятували чоловіка, який тонув: дивіться відео

Текст допису патрульної поліції:

Спрацювали злагоджено: патрульні та нацгвардійці врятували з річки чоловіка, що кричав про допомогу

Увечері 9 жовтня під час забезпечення громадського порядку на вулиці Набережній, що у Луцьку, патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили у 32-річного чоловіка речовину, ззовні схожу на наркотичну. А у 31-річної особи — пристрій для вживання наркотичних речовин. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та забезпечували охорону місця події.

Під час цієї події із річки Стир охоронці порядку почули голос, який кликав на допомогу. Патрульні поліцейські разом з військовослужбовцями Національної гвардії негайно кинулися рятувати чоловіка. Завдяки спільним, злагодженим та оперативним діям, громадянина вдалося дістати з води. Його оперативно передали медикам для надання кваліфікованої медичної допомоги.