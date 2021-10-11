Членів угруповання, які діяли у Києві, затримали правоохоронці всередині жовтня. До банди, входили 4 чоловіків та жінка.

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Зловмисники підшукували собі жертв серед відвідувачів розважальних закладів та просто на вулиці.

Можуть посадити на 15 років



У зловмисників вилучили заборонені препарати / Фото поліції Києва

Займалися незаконною діяльністю чоловіки 40, 35, 33 та 24 років разом із 41-річною жінкою. Вони знайомилися з майбутніми жертвами та пропонували їм випити спиртне.

У стакани потерпілих зловмисники додавали лікарський препарат, від якого нові знайомі членів банди непритомніли. Один з постраждалих внаслідок розбою помер.

Під час розслідування вбивства слідчі встановили, що всі ролі у банді були чітко розподілені.

Затримували зловмисників бійці КОРДу, оскільки правоохоронці знали, що фігуранти справи мають зброю та можуть чинити опір.



Члени угруповання вбили одну з жертв / Фото поліції Києва

Під час обшуків у квартирах членів банди поліцейські вилучили флакони та блістери з медичними препаратами, а також бойову гранату.

Зловмисникам інкримінують вчинення розбою та вбивство. Якщо їх провину доведуть в суді, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.