Членов группировки, которые действовали в Киеве, задержали правоохранители в середине октября. В банду входили 4 мужчин и женщина.
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Злоумышленники подыскивали себе жертв среди посетителей развлекательных заведений и прямо на улице.
Могут посадить на 15 лет
У злоумышленников изъяли запрещенные препараты / Фото полиции Киева
- Занимались незаконной деятельностью мужчины 40, 35, 33 и 24 лет вместе с 41-летней женщиной. Они знакомились с будущими жертвами и предлагали им выпить спиртное.
- В стаканы потерпевших злоумышленники добавляли лекарственный препарат, от которого новые знакомые членов банды падали в обморок. Один из пострадавших в результате разбоя скончался.
- Во время расследования убийства следователи установили, что все роли в банде были четко распределены.
- Задерживали злоумышленников бойцы КОРДа, поскольку правоохранители знали, что фигуранты дела имеют оружие и могут сопротивляться.
Члены группировки убили одну из жертв / Фото полиции Киева
Во время обысков в квартирах членов банды полицейские изъяли флаконы и блистеры с медицинскими препаратами, а также боевую гранату.
Злоумышленникам инкриминируют совершение разбоя и убийство. Если их вину докажут в суде, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.