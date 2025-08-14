Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже может стать поворотным моментом в войне. Ее результат, по словам Офиса Президента, способен определить дальнейший сценарий событий.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что быстрое завершение войны возможно при условии жестких решений и усиления давления на Россию. Он отметил, что после переговоров всем сторонам придется сделать окончательный выбор.

Смотрите также "Хитрый план России": что задумал Путин относительно встречи с Трампом

Что может ускорить финал войны?

Подоляк отметил, что завершение войны возможно только при условии существенного ослабления военных и экономических возможностей России. Он подчеркнул, что агрессор будет продолжать боевые действия, если будет получать от войны прибыль.

Вы не можете просто договориться с агрессором, который не получил реализацию всех своих замыслов, чтобы он остановился, если он будет считать, что война приносит ему доход,

– объяснил Подоляк.

Он добавил, что нужны быстрые и жесткие шаги, которые уменьшат военный потенциал России. Это касается как расширения санкций, так и увеличения объемов поставок оружия Украине.

Роль США и позиция Трампа

Подоляк подчеркнул, что в случае личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина важным станет не только содержание договоренностей, но и темп их выполнения. По его мнению, именно скорость решений может повлиять на дальнейший ход войны.

Далее будет необходимость с господином Трампом перейти к режиму максимально быстрых, жестких решений, которые существенно будут влиять на способность России вести войну,

– сказал советник.

Он отметил, что Трамп отличается от многих других политиков готовностью действовать оперативно и принимать нестандартные решения, что может изменить динамику международного давления на Москву.

Война на территории России

Подоляк отметил, что все больше союзников Украины поддерживают право Вооруженных Сил Украины наносить удары по целям в России без ограничений. Он считает, что это значительно усилит украинские возможности на поле боя.

Война должна быть перенесена на территорию России в совершенно другом масштабе. Ракет и дронов должно быть гораздо больше в Украине, и тогда все будет достаточно быстро идти к финалу,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что предстоящая встреча в Анкоридже может стать ключевым событием, которая определит конкретные сроки завершения войны.