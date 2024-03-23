"Всех нашли" и не обошлось без Украины: Путин впервые за сутки после теракта записал обращение

Вечером 22 марта в торговом центре Подмосковья "Крокус Сити Холл" произошла масштабная стрельба, есть погибшие и раненые. Российский диктатор Владимир Путин впервые за сутки обнародовал обращение к россиянам.

Недавно несколько стран предупредили, что в Москве возможны теракты. США, Великобритания и Германия говорили об этом в начале марта.

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"Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались убежать и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержаны 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, раскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил тайники, тайники с оружием и боеприпасами".