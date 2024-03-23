"Всіх знайшли" й не обійшлося без України: Путін вперше за добу після теракту записав звернення

Увечері 22 березня у торговому центрі Підмосков'я "Крокус Сіті Холл" сталася масштабна стрілянина, є загиблі та поранені. Російський диктатор Владімір Путін вперше за добу оприлюднив звернення до росіян.

Нещодавно кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.

Дивіться також ФСБ заявила, що причетні до теракту під Москвою "хотіли втекти в Україну": як відреагували у ГУР

Кривавий терористичний акт

Вкотре "новообраний" очільник Кремля вдень 23 березня врешті решт наважився записати звернення стосовно теракту, який трапився у Підмосков'ї. Він цинічно назвав цей інцидент варварством, вочевидь забуваючи про звірства, які чинять російські загарбники проти мирного населення України.

Звертаюся до вас у зв'язку з кривавим, варварським терористичним актом, жертвами якого стали десятки мирних, ні в чому не винних людей – наші земляки, зокрема діти, підлітки, жінки. За життя постраждалих, тих, хто перебуває у тяжкому стані, зараз борються лікарі. Впевнений, що вони зроблять все можливе і навіть неможливе для збереження життя та здоров'я всіх поранених,

– заявив він.

Російський диктатор висловив "особливі слова подяки" екіпажам швидкої допомоги та санітарної авіації, бійцям спецпідрозділів, пожежникам, рятувальникам, які "робили все, щоб зберегти життя людей, вивести їх з-під вогню, з епіцентру загоряння та задимлення, уникнути ще більших втрат".

Так званий президент зазначив, що "не зміг залишити без уваги" допомогу простих громадян, які у перші хвилини після трагедії не залишилися байдужими та поряд із лікарями та співробітниками спецслужб надавали першу допомогу, доставляли постраждалих до лікарень.

Звернення Путіна звісно не обійшлося і без марних обіцянок, які той полюбляє гарантувати у кожній подібній ситуації.

"Потрібну допомогу надамо всім сім'ям, в чиє життя прийшла жахлива біда, пораненим і постраждалим. Висловлюю глибокі, щирі співчуття всім, хто втратив своїх рідних та близьких. Разом із вами тужить уся країна, весь наш народ. 24 березня оголошую днем загальнонаціональної скорботи", – пообіцяв диктатор.

"Що стосується розслідування цього злочину та результатів оперативно-розшукових дій, то в цей час можна сказати таке. Усі четверо безпосередніх виконавців теракту, всі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдено та затримано. Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону. Усього затримано 11 осіб. Федеральна служба безпеки Росії, інші правоохоронні органи працюють над виявленням, розкриттям усієї пособницької бази терористів: тих, хто забезпечував їх транспортом, намічав шляхи відходу від місця злочину, готував схованки, схованки зі зброєю та боєприпасами".