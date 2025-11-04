На Киевщине зафиксировали вспышку вируса Коксаки: заболело более десятка детей
- Недавно в Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки.
- В пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины рассказали, есть ли новые случаи по состоянию на 4 ноября.
В Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки. Известно, что заболело более десятка детей, которых госпитализировали.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Что известно о вспышке вируса Коксаки?
Недавно в Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки. Заболело 13 детей. Известно, что 12 из них уже завершили стационарное лечение и выздоровели.
По состоянию на 4 ноября еще 1 ребенок находится на стационарном лечении.
В Центре добавили, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. По состоянию на вторник, 4 ноября, новых случаев не зарегистрировано.
Какие симптомы имеет болезнь?
Указывается, что инкубационный период длится обычно 3 – 6 дней.
Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще всего наблюдаются:
- внезапное повышение температуры до 38 – 40 градусов;
- боль в горле, покраснение миндалин покраснение миндалин;
- высыпания в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту (так называемый синдром "рука-нога-рот");
- тошнота, рвота, диарея диарея;
- общая слабость, головная боль.
В пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины отмечают, что в большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7 – 10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства.