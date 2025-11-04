На Киевщине зафиксировали вспышку вируса Коксаки: заболело более десятка детей

В Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки. Известно, что заболело более десятка детей, которых госпитализировали.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Что известно о вспышке вируса Коксаки?

Недавно в Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки. Заболело 13 детей. Известно, что 12 из них уже завершили стационарное лечение и выздоровели.

По состоянию на 4 ноября еще 1 ребенок находится на стационарном лечении.

В Центре добавили, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. По состоянию на вторник, 4 ноября, новых случаев не зарегистрировано.

Какие симптомы имеет болезнь?

Указывается, что инкубационный период длится обычно 3 – 6 дней.

Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще всего наблюдаются:

внезапное повышение температуры до 38 – 40 градусов;

боль в горле, покраснение миндалин покраснение миндалин;

высыпания в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту (так называемый синдром "рука-нога-рот");

тошнота, рвота, диарея диарея;

общая слабость, головная боль.

В пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины отмечают, что в большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7 – 10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства.