4 листопада, 17:38
На Київщині зафіксували спалах вірусу Коксакі: захворіло понад десяток дітей

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Нещодавно в Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі.
  • В пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України розповіли, чи є нові випадки станом на 4 листопада.

На Київщині зафіксували спалах хвороби Коксакі. Відомо, що захворіло понад десяток дітей, яких госпіталізували.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Що відомо про спалах вірусу Коксакі?

Нещодавно в Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі. Захворіло 13 дітей. Відомо, що 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали. 

Станом на 4 листопада ще 1 дитина перебуває на стаціонарному лікуванні. 

У Центрі додали, що фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Станом на вівторок, 4 листопада, нових випадків не зареєстровано.

Які симптоми має хвороба?

Вказується, що інкубаційний період триває зазвичай 3 – 6 днів. 

Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються: 

  • раптове підвищення температури до 38 – 40 градусів;
  • біль у горлі, почервоніння мигдаликів;
  • висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром "рука-нога-рот");
  • нудота, блювання, діарея;
  • загальна слабкість, головний біль. 

В пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України зазначають, що в більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7 – 10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м'яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання.