Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.
Що відомо про спалах вірусу Коксакі?
Нещодавно в Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі. Захворіло 13 дітей. Відомо, що 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали.
Станом на 4 листопада ще 1 дитина перебуває на стаціонарному лікуванні.
У Центрі додали, що фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Станом на вівторок, 4 листопада, нових випадків не зареєстровано.
Які симптоми має хвороба?
Вказується, що інкубаційний період триває зазвичай 3 – 6 днів.
Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:
- раптове підвищення температури до 38 – 40 градусів;
- біль у горлі, почервоніння мигдаликів;
- висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром "рука-нога-рот");
- нудота, блювання, діарея;
- загальна слабкість, головний біль.
В пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України зазначають, що в більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7 – 10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м'яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання.