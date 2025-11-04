Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Що відомо про спалах вірусу Коксакі?

Нещодавно в Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі. Захворіло 13 дітей. Відомо, що 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали.

Станом на 4 листопада ще 1 дитина перебуває на стаціонарному лікуванні.

У Центрі додали, що фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Станом на вівторок, 4 листопада, нових випадків не зареєстровано.

Які симптоми має хвороба?

Вказується, що інкубаційний період триває зазвичай 3 – 6 днів.

Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:

раптове підвищення температури до 38 – 40 градусів;

біль у горлі, почервоніння мигдаликів;

висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром "рука-нога-рот");

нудота, блювання, діарея;

загальна слабкість, головний біль.

В пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України зазначають, що в більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7 – 10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м'яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання.