Путин помирил Байдена и Си Цзиньпина, – Пионтковский рассказал, что Китай не простит

Китай упорно и демонстративно подчеркивает, что сегодня мы живем в биполярном мире. Собственно, эта позиция устраивает и американцев. А вот России здесь и в помине нет.

В преддверии саммита G20 на Бали встретились Джо Байден и Си Цзиньпин. Это беспрецедентно, что лидеры США и Китая выпустили совместное предупреждение кремлевскому диктатору. Об этом в стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Эту войну Путину не простят

Российский публицист отметил, что на встрече лидеров США и Китая был ряд знаков дружелюбного отношения друг к другу – улыбки, объятия, жесты.

"Заявления сторон были почти идентичны. Общий стиль – нужно сотрудничать в областях торговли, экономики, безопасности и т.п.", – говорит Пионтковский.

Интересно, что Джо Байден сказал: "Мы соперники и должны вести это соперничество в уважительной форме, понимая и учитывая интересы друг друга". А Си Цзиньпин, добавляет публицист, пошел дальше и сказал о том, что "мир велик, и в нем хватит места и китайцам, и американцам. Мол, "давайте решать проблемы вместе, не акцентируя на соперничестве".

Какой пушистый Си стал! Еще раньше генерал Ходжес сказал: "Китай никогда не простит Путину то, что он разбудил Запад и заставил его сплотиться",

– говорит Пионтковский.

Дело в том, объясняет публицист, что у Си Цзиньпина, как и у Путина, была картина слабеющего и падающего Запада. Она была обусловлена репутационной катастрофой и ужасающими кадрами – бегством американцев из Афганистана. Там ничего не было, но картинка была впечатляющая.

"Если это углубилось бы поражением Украины при полном безразличии США, Си считал бы, что он – хозяин мира. А сейчас он понял, что имеет достаточно сильного противника. Путин помирил Си Цзиньпина и Байдена надолго", – подытожил Андрей Пионтковский.

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Результаты встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

Скорее всего, встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина больше была сфокусирована на двусторонних отношениях. В то же время лидеры обсудили и глобальные вопросы, в частности, войну в Украине. По мнению политолога-американиста Владислава Фарапонова, радостные новости с юга Украины добавили козырей Байдену. США получили возможность четко подчеркнуть, что помогают победителям.

В рамках встречи с президентом США китайский лидер подчеркнул, что "все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры". По его словам, КНР поддерживает и с нетерпением ждет возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время, в Китае надеются, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией.

В свою очередь, президент США Джо Байден акцентировал: любые переговоры по прекращению огня будут требовать места за столом переговоров для Украины. "Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы", – утверждает американский лидер. Он добавил, что США и дальше будут поддерживать Украину и предоставлять возможности украинскому народу для своей обороны.