На Аляске 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Если президент США пока может не иметь плана действий и будет действовать, отталкиваясь от развития разговора, российский диктатор может иметь цель для встречи.

Такое мнение 24 Каналу высказал личный враг Путина и генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер, заметив, что Путин может воспользоваться предпочтениями Трампа. Хуже всего, что у них может не быть места суверенитету Украины.

О чем могут договориться Трамп с Путиным на Аляске?

Личный враг Путина и гендиректор предположил, что российский диктатор на встрече с Трампом выдвинет необоснованные условия. Неизвестно, какой будет реакция на них президента США, но если положительная – он все равно не сможет ничего сделать. В частности, заставить Украину уступить территории, с чем также не согласны правительства стран Европейского Союза. Поэтому Трамп не имеет рычагов влияния, что не даст результата.

Это то, чего хочет Путин – он не хочет соглашения и мира. Он хочет продолжать войну так, чтобы Трамп не выглядел плохо, если не сможет его остановить. Самый простой способ сделать это – поставить Украину в ситуацию, когда она скажет, что не сможет заключить эту сделку. Тогда Трамп скажет, что Путин готов, а Украина – нет, поэтому это ее вина,

– объяснил он.

По словам Браудера, неизвестно, пойдет ли Трамп по такому сценарию, но это может быть его переговорной тактикой. Президент США непредсказуем – еще несколько недель назад угрожал Москве тарифами, а сейчас уже готовится к встрече с российским диктатором. Трамп может даже не знать свои намерения до того, пока не начнет разговор с Путиным.

Он добавил, что Трамп намерен извлечь что-то из этой встречи, и это не суверенитет Украины. Поэтому, возможно, российский диктатор будет что-то ему предлагать – или деньги, или что-то, связанное с бизнесом. Однако самое главное, что Путин имеет целью дать президенту США возможность сказать, что Россия и США, как две сверхдержавы, имеют общую цель, а Украина вызывает неприятности.

Кстати, пресс-служба резиденции президента США объявила, что Путин и Трамп проведут личную встречу без присутствия других в начале переговоров. Также в Вашингтоне уверяют, что знают, как повлиять на мирное урегулирование военных действий.