На Алясці 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Якщо президент США поки що може не мати плану дій та буде діяти, відштовхуючись від розвитку розмови, російський диктатор може мати мету для зустрічі.

Таку думку 24 Каналу висловив особистий ворог Путіна та генеральний директор Hermitage Capital Management Вільям Браудер, зауваживши, що Путін може скористатись вподобаннями Трампа. Найгірше, що у них може не бути місця суверенітету України.

Дивіться також Трамп зателефонує Зеленському після переговорів із Путіним

Про що можуть домовитися Трамп з Путіним на Алясці?

Особистий ворог Путіна та гендиректор припустив, що російський диктатор на зустрічі з Трампом висуне необґрунтовані умови. Невідомо, якою буде реакція на них президента США, але якщо позитивна – він все одно не зможе нічого зробити. Зокрема, змусити Україну поступитись територіями, з чим також незгідні уряди країн Європейського Союзу. Тому Трамп не має важелів впливу, що не дасть результату.

Це те, чого хоче Путін – він не хоче угоди та миру. Він хоче продовжувати війну так, щоб Трамп не виглядав погано, якщо не зможе його зупинити. Найпростіший спосіб зробити це – поставити Україну в ситуацію, коли вона скаже, що не зможе укласти цю. Тоді Трамп скаже, що Путін готовий, а Україна – ні, тому це її провина,

– пояснив він.

За словами Браудера, невідомо, чи Трамп піде за таким сценарієм, але це може бути його переговорною тактикою. Президент США непередбачуваний – ще кілька тижнів тому погрожував Москві тарифами, а зараз вже готується до зустрічі з російським диктатором. Трамп може навіть не знати свої наміри до того, поки не почне розмову з Путіним.

Він додав, що Трамп має намір отримати щось з цієї зустрічі, і це не суверенітет України. Тому, можливо, російський диктатор буде щось йому пропонувати – або гроші, або щось, пов'язане з бізнесом. Однак найголовніше, що Путін має на меті дати президенту США можливість сказати, що Росія та США, як дві наддержави, мають спільну мету, а Україна спричиняє неприємності.

До речі, пресслужба резиденції президента США оголосила, що Путін та Трамп проведуть особисту зустріч без присутності інших на початку переговорів. Також у Вашингтоні запевняють, що знають, як повпливати на мирне врегулювання воєнних дій.