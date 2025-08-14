Таку думку 24 Каналу висловив особистий ворог Путіна та генеральний директор Hermitage Capital Management Вільям Браудер, зауваживши, що Путін може скористатись вподобаннями Трампа. Найгірше, що у них може не бути місця суверенітету України.

Про що можуть домовитися Трамп з Путіним на Алясці?

Особистий ворог Путіна та гендиректор припустив, що російський диктатор на зустрічі з Трампом висуне необґрунтовані умови. Невідомо, якою буде реакція на них президента США, але якщо позитивна – він все одно не зможе нічого зробити. Зокрема, змусити Україну поступитись територіями, з чим також незгідні уряди країн Європейського Союзу. Тому Трамп не має важелів впливу, що не дасть результату.

Це те, чого хоче Путін – він не хоче угоди та миру. Він хоче продовжувати війну так, щоб Трамп не виглядав погано, якщо не зможе його зупинити. Найпростіший спосіб зробити це – поставити Україну в ситуацію, коли вона скаже, що не зможе укласти цю. Тоді Трамп скаже, що Путін готовий, а Україна – ні, тому це її провина,

– пояснив він.

За словами Браудера, невідомо, чи Трамп піде за таким сценарієм, але це може бути його переговорною тактикою. Президент США непередбачуваний – ще кілька тижнів тому погрожував Москві тарифами, а зараз вже готується до зустрічі з російським диктатором. Трамп може навіть не знати свої наміри до того, поки не почне розмову з Путіним.

Він додав, що Трамп має намір отримати щось з цієї зустрічі, і це не суверенітет України. Тому, можливо, російський диктатор буде щось йому пропонувати – або гроші, або щось, пов'язане з бізнесом. Однак найголовніше, що Путін має на меті дати президенту США можливість сказати, що Росія та США, як дві наддержави, мають спільну мету, а Україна спричиняє неприємності.

До речі, пресслужба резиденції президента США оголосила, що Путін та Трамп проведуть особисту зустріч без присутності інших на початку переговорів. Також у Вашингтоні запевняють, що знають, як повпливати на мирне врегулювання воєнних дій.