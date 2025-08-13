Такий вибір місця проведення має важливе значення для Росії, оскільки США придбали Аляску 158 років тому у Російської імперії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чим важливе місце зустрічі для Путіна і Трампа?

За даними видання, фактично, острів Малий Діомид на Алясці розташований менш ніж за три милі від острова Великого Діомида в Росії в Беринговій протоці. Це демонструє те, наскільки близько країни одна до одної.

Під час Холодної війни вищезгадана військова база вважалася "особливо важливою" для захисту США від СРСР. Попри це, Володимир Путін стане першим російським президентом, який відвідає Анкоридж.

Зазначається, що на базі розміщені винищувачі F-22 Raptor. Об'єкт є штабом "арктичних" сил, частиною NORAD та 11-ї повітряної армії. Саме ця база відповідає за проєкцію сили в Арктиці та на Тихоокеанському напрямку.

Водночас у місті розташований аеропорт Теда Стівенса, який є одним із найбільших карго-хабів світу. Завдяки йому Анкоридж став "вилкою" між Америкою та Азією. Аеропорт займає друге місце у США за вантажообігом.

Таким чином у невеликому американському місті зійшлися світова логістика, військова географія та Арктика, а це те, що цікавить Володимира Путіна та Дональда Трампа не менше, ніж питання України.

Нагадаємо, ще раніше Білий дім сподівався, що Володимира Путіна та його оточення не доведеться запрошувати на американську військову базу. Однак рішення було ухвалене й саміт на цьому місці наразі готується.