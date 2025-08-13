Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чи можуть Путін та Трамп на Алясці укласти угоду?

Напередодні зустрічі на Алясці президент України Володимир Зеленський проведе розмову з лідерами країн Європи та президентом США. На конференції також буде присутній генеральний секретар НАТО, а організатором виступить німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Україна сподівається, що зустріч частково слугуватиме противагою саміту в Алясці.

Пів дюжини високопоставлених європейських чиновників повідомили Reuters, що існує ризик укладення угоди, невигідної для Європи та безпеки України. За такого сценарію єдність Європи буде критично важливою.

Джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями в США, заявило, що не можна виключати, що Трамп прагнутиме угоди безпосередньо з Путіним без залучення України чи Європи,

Водночас співрозмовник видання висловив сумнів у цьому, наголосивши, що такий крок може створити проблеми з Києвом та ЄС.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила журналістам, що саміт стане "вправою на слухання", аби Трамп зрозумів, що необхідно для досягнення угоди.

Нагадаємо, на тлі обговорення пропозицій припинення вогню Володимир Зеленський заявив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, і відступати від цього ніхто не буде. Водночас президент наголосив, що готовий працювати з Дональдом Трампом та іншими партнерами заради "реального та тривалого миру".