Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Могут ли Путин и Трамп на Аляске заключить сделку?

Накануне встречи на Аляске президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с лидерами стран Европы и президентом США. На конференции также будет присутствовать генеральный секретарь НАТО, а организатором выступит немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Украина надеется, что встреча частично будет служить противовесом саммита в Аляске.

Полдюжины высокопоставленных европейских чиновников сообщили Reuters, что существует риск заключения соглашения, невыгодного для Европы и безопасности Украины. При таком сценарии единство Европы будет критически важным.

Источник, знакомый с внутренними обсуждениями в США, заявил, что нельзя исключать, что Трамп будет стремиться к соглашению непосредственно с Путиным без привлечения Украины или Европы,

– говорится в материале.

В то же время собеседник издания выразил сомнение в этом, отметив, что такой шаг может создать проблемы с Киевом и ЕС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что саммит станет "упражнением на слушание", чтобы Трамп понял, что необходимо для достижения соглашения.

Напомним, на фоне обсуждения предложений прекращения огня Владимир Зеленский заявил, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет. В то же время президент подчеркнул, что готов работать с Дональдом Трампом и другими партнерами ради "реального и длительного мира".