Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як наголосив Дональд Трамп, його перш за все цікавить досягнення прогресу з Путіним. Після переговорів на Алясці він планує негайно зателефонувати Зеленському, щоб "перевезти його туди, де вони збираються зустрітися". Водночас американський президент припустив, що дзвінка може і не бути.

Якщо це погана зустріч, я нікому не дзвонитиму. Я йду додому. Але якщо це буде гарна зустріч, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам,

– сказав він.

Трамп розповів, що для нового саміту розглядаються три можливі локації. На думку президента США, "найпростіше було б залишитися на Алясці".

Американський лідер оцінив ймовірність успіху зустрічі з Путіним на Алясці у 75%. Але висловив сумнів у тому, що під час переговорів вдасться домогтися негайного припинення вогню в Україні.

За словами президента США, під час його зустрічі з Путіним "буде обмін поступками щодо кордонів і територій". Водночас Трамп пригрозив новими санкціями, якщо "питання не буде вирішено".