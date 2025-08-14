Разговор тет-а-тет между американским лидером и главой Кремля состоится перед пресс-конференцией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии телеканалу Fox News, передает 24 Канал.

Что сказали в Белом доме относительно саммита на Аляске?

Пресс-служба резиденции президента США объявила, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут личную встречу без присутствия других в начале переговоров.

Кэролайн Левитт также сообщила, что Соединенные Штаты имеют широкий спектр инструментов для прекращения войны.

Будущий частный диалог Путина с Трампом, по мнению СМИ, может иметь непредсказуемые последствия. Поскольку переговоры президентов состоятся без присутствия советников в кабинете, вопрос о реальности выполнения решений, принятых за закрытыми дверями, остается открытым.

По официальной версии, в Вашингтоне заявляют о намерении "найти пути к миру", тогда как Трамп стремится укрепить свой образ "ведущего переговорщика" и миротворца.