В Брюсселе 15 октября стартовала встреча министров обороны стран НАТО. Они планируют обсудить усиление оборонных возможностей Альянса, а также дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

Главные заявления натовских министров обороны, генерального секретаря Альянса и анонсы о помощи Украине – читайте в хронологии 24 Канала.

К теме Альянс планирует усилить ответ на агрессию России во время встречи в Брюсселе, – Гили

Какие заявления делали министры обороны НАТО в Брюсселе?