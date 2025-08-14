Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Поговаривают, что не только жители этого штата готовятся наблюдать за разговором двух президентов.

Как рассказал 24 Каналу директор по медиа Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, российские пропагандисты уже прибыли в США. Они хотят показать эту встречу в выгодном для них свете.

Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Какие "неожиданности" могут произойти?

Скорее всего, пропагандисты будут делать акцент на том, что может привязать Аляску к России: будут снимать церкви, людей. Все для того, чтобы показать якобы страна-агрессор может претендовать на этот штат.

Более того, пытаются создать впечатление, что Путин якобы поднимает уровень Аляски, потому что является первым лидером, который ее посетит.

Но не только диаспора хочет организовать в этот день свои акции. Их также планируют местные жители, которые разъярены действиями Дональда Трампа, поэтому там пройдут протесты,

– сказал Андрей Добрянский.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа нельзя рассматривать как уступки со стороны американской стороны. По его словам, Россия просила Трампа о такой встрече. Именно она поможет США понять, действительно ли есть шанс на завершение войны.