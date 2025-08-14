Володимир Путін і Дональд Трамп зустрінуться 15 серпня на Алясці. Подейкують, що не лише жителі цього штату готуються спостерігати за розмовою двох президентів.

Як розповів 24 Каналу директор із медіа Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, російські пропагандисти вже прибули до США. Вони хочуть показати цю зустріч у вигідному для них світлі.

Які "несподіванки" можуть статися?

Скоріш за все, пропагандисти робитимуть акцент на тому, що може прив'язати Аляску до Росії: зніматимуть церкви, людей. Все для того, щоб показати нібито країна-агресорка може претендувати на цей штат.

Ба більше, намагаються створити враження, що Путін буцімто підіймає рівень Аляски, бо є першим лідером, який її відвідає.

Але не тільки діаспора хоче організувати у цей день свої акції. Їх також планують місцеві мешканці, які розлючені діями Дональда Трампа, тому там пройдуть протести,

– сказав Андрій Добрянський.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Путіна й Трампа не можна розглядати як поступки з боку американської сторони. За його словами, Росія просила Трампа про таку зустріч. Саме вона допоможе США зрозуміти, чи справді є шанс на завершення війни.